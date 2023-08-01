"خانون" يقترب.. اليابان تلغي مئات الرحلات الجوية وتطالب الآلاف بإخلاء منازلهم

مع اقتراب العاصفة المدارية "خانون" من سلسلة جزر أوكيناوا، وسط مخاوف من حدوث سيول وهبوب رياح عاتية حتى الخميس، ألغت السلطات في اليابان، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية، وحثّت عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.
وحثّت السلطات السكان في مساحة شاسعة من المقاطعة الاستوائية على إخلاء منازلهم، في وقتٍ تتحرّك فيه العاصفة ببطء باتجاه الشمال الغربي، مع توقعات بأن تصاحبها رياحٌ قوية تصل سرعتها إلى 65 متراً في الثانية.
ونقل تلفزيون أساهي الياباني، وفق "سكاي نيوز عربية"، أن السلطات أغلقت مطار مدينة ناهاو، وألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى المنطقة، وهو ما يعني إلغاء أكثر من 900 رحلة طيران محلية ودولية اعتباراً من ظهر الثلاثاء.
وأعلنت شركتا الخطوط الجوية اليابانية و"آل نيبون إيرويز"، أن أكثر من 74 ألف مسافر سيتأثّر بإلغاء الرحلات الثلاثاء والأربعاء.