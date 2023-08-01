"خانون" يقترب.. اليابان تلغي مئات الرحلات الجوية وتطالب الآلاف بإخلاء منازلهم

مع اقتراب العاصفة المدارية "خانون" من سلسلة جزر أوكيناوا، وسط مخاوف من حدوث سيول وهبوب رياح عاتية حتى الخميس، ألغت السلطات في اليابان، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية، وحثّت عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم.