نيران ورعب ورسالة خائفة.. شاهد ما حدث على متن طائرة ركاب أمريكية

وحسب "نيويورك بوست"، فالطائرة من طراز بوينغ 737-900، ذات تصميم مماثل لأسطول ماكس، لكن طائرات ماكس هي الجيل الأحدث من هذه الطائرات، ومعروف أنه تم إيقاف طائرات ماكس في يناير بعد أن تم اقتلاع سدادة باب الخروج في منتصف المقصورة من طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، أثناء تحليقها فوق ولاية أوريغون.