نيران ورعب ورسالة خائفة.. شاهد ما حدث على متن طائرة ركاب أمريكية
كشف فيديو مروع عن لحظة اندلاع النيران في محرك طائرة بوينغ تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، وذلك بعد دقائق من إقلاعها من مطار جورج إتش بوش إنتركونتيننتال في هيوستن بولاية تكساس، مما اضطرها إلى العودة لنفس المطار والهبوط اضطراريًا.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، وقع الحادث قبيل الساعة السابعة مساء الاثنين الماضي، عقب إقلاع رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 1118، من مطار جورج إتش بوش إنتركونتيننتال بمدينة هيوستن، متوجهة إلى فورت مايرز بولاية فلوريدا.
ويُظهر مقطع فيديو صادم السنة لهب برتقالية تنطلق لمسافة أمتار أسفل الجناح الأيسر للطائرة، من طراز بوينغ 737-900، وظهرت النيران على بعد سنتيمترات فقط من نوافذ الركاب.
وحسب الصحيفة، كانت النيران الشديدة شديدة الحرارة حين ظهرت النيران كأنها بدت بيضاء تقريبًا في سماء الليل.
وفي الفيديو نسمع صوت أحد أفراد الطاقم وهو يقول بخوف عبر الاتصال الداخلي: "مرحبًا أيها السيدات والسادة، لقد أدركنا أن شيئًا ما قد حدث في الخارج".
وعلى الفور، عادت الطائرة إلى نفس المطار حيث أقلعت قبل دقائق، وقامت الطائرة بهبوط اضطراري، فيما ظهرت سيارات الطوارئ بالمطار وهي تسرع نحو مدرج المطار بمدينة هيوستن، حسب فيديو بثته وسائل إعلام أمريكية.
ونقلت "نيويورك بوست" عن الراكب دوريان د. سيردا، الذي التقط مقطع الفيديو المرعب: إن الطائرة طارت لمدة 15 دقيقة فقط بعد الإقلاع عندما وقع الحادث، وكان يجب أن تستغرق الرحلة ساعتين إلى فورت مايرز بولاية فلوريدا.
ونقلت وكالة "ستوريفل" الأيرلندية عن بيان لشركة يونايتد إيرلاينز: إن "الرحلة رقم 1118 عادت إلى هيوستن بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب مشكلة في المحرك.
وأضاف البيان: "هبطت الرحلة بسلام ونزل الركاب بشكل طبيعي.. ولحسن الحظ، لم يصب أحد في هذه المحنة المرعبة.
وحسب البيان: فقد أعدت الشركة "طائرة جديدة لنقل الركاب إلى وجهتهم".
وحسب "نيويورك بوست"، فالطائرة من طراز بوينغ 737-900، ذات تصميم مماثل لأسطول ماكس، لكن طائرات ماكس هي الجيل الأحدث من هذه الطائرات، ومعروف أنه تم إيقاف طائرات ماكس في يناير بعد أن تم اقتلاع سدادة باب الخروج في منتصف المقصورة من طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، أثناء تحليقها فوق ولاية أوريغون.
ولم يتم الكشف بعد عن سبب حريق محرك طائرة يونايتد إيرلاينز، بينما فتحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحقيقًا في الحادث.