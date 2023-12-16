الأعلى عالمياً.. 99% من سكان السعودية والإمارات والنرويج متصلون بالإنترنت

ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في العالم بمقدار 189 مليون نسمة، أو 3.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.3 مليار قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعني أن أكثر من 65% من سكان العالم لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ومع ذلك، لا تزال معدلات اعتماد الإنترنت تختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى آخر.
ووفقا لتقرير "Global Statshot Report" تتمتع السعودية والإمارات والنرويج بارتفاع معدلات اعتماد الإنترنت على مستوى العالم، حيث إن 99% من سكانها متصلون بالإنترنت.
وأظهرت الإحصائيات أن الدول الغربية وأكبر اقتصادات العالم يتراوح معدل اعتماد الإنترنت لديها أدنى من هذه الأرقام، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 93% من السكان في ألمانيا وفرنسا يتصفحون الإنترنت في اليوم، وهو أقل بنسبة 6% من الدول الثلاث الأعلى، ومن المثير للاهتمام أن الاتجاهات الرقمية الأمريكية تؤثر بشكل كبير في بقية العالم، إلا أن اعتماد الإنترنت في الولايات المتحدة أقل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حيث يبلغ 91.8%.
وأشار التقرير كذلك إلى أنه على الرغم من أن اليابان لديها أرخص خدمة إنترنت على مستوى العالم، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن 82.9% من اليابانيين يتصفحون الإنترنت، وهو ما يقرب من النسبة الموجودة في بلغاريا والمكسيك واليونان وتركيا.
وتبلغ نسبة اعتماد الإنترنت في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 75.7%. ومع ذلك، فإن ذلك أعلى من النسبة الموجودة في الهند، حيث يتوافر الإنترنت لدى 53% فقط من السكان.
أظهرت البيانات أن كوريا الشمالية لا تزال تحتل المركز الأخير في الترتيب العالمي، حيث إن 99.9% من سكانها غير متصلين بالإنترنت، كما تقع جنوب السودان والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى في أسفل القائمة، حيث إن ما يقرب من 90% من سكانها غير متصلين بالإنترنت.