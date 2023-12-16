الأعلى عالمياً.. 99% من سكان السعودية والإمارات والنرويج متصلون بالإنترنت

وأظهرت الإحصائيات أن الدول الغربية وأكبر اقتصادات العالم يتراوح معدل اعتماد الإنترنت لديها أدنى من هذه الأرقام، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 93% من السكان في ألمانيا وفرنسا يتصفحون الإنترنت في اليوم، وهو أقل بنسبة 6% من الدول الثلاث الأعلى، ومن المثير للاهتمام أن الاتجاهات الرقمية الأمريكية تؤثر بشكل كبير في بقية العالم، إلا أن اعتماد الإنترنت في الولايات المتحدة أقل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حيث يبلغ 91.8%.