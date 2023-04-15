وقف زيادة أسعار تأمين السيارات في الكويت

وأشارت المصادر إلى أنه في حالة تشابك الصلاحيات بين الجهات، يتم في العادة استشراف رأي إدارة الفتوى والتشريع، إلا أن عدم خضوع "وحدة التأمين" بحكم القانون يجعلها محامية نفسها، وبالتالي فإن السيناريو الذي جرى الاتفاق عليه مبدئياً لفض تشابك الصلاحيات بخصوص جهة الاختصاص المعنية بتحديد رسوم التأمين الإجباري للسيارات هو التفاهم الودي بين الطرفين.