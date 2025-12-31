سرقة تاريخية في ألمانيا.. نفق يقود اللصوص إلى عشرات الملايين من صناديق الودائع

وبحسب الشرطة، تم فتح "عدة آلاف" من صناديق الودائع وسُرقت محتوياتها، والتي تتضمن مبالغ نقدية ضخمة، ومجوهرات، وقطعًا ثمينة. وقدرت المسروقات مبدئيًا بـ10 ملايين يورو، إلا أن تقارير لاحقة تحدثت عن أن القيمة قد تصل إلى "عشرات الملايين".