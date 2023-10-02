350 كلم في الساعة.. إندونيسيا تدشن أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا

ويمكن لقطار "ووش" الذي تبلغ سرعته القصوى 350 كلم في الساعة، أن يربط بين العاصمة جاكارتا ومدينة باندونغ الواقعة على مسافة 140 كلم منها، في 45 دقيقة فقط بدلًا من ثلاث ساعات في رحلات القطار العادية.