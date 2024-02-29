السنة الكبيسة.. لماذا تتكرر كل 4 سنوات؟

ويضاف هذا اليوم في شهر فبراير، وهو يوم 29 فبراير الذي يأتي فقط مرة واحدة كل 4 سنوات؛ وذلك لمزامنة التقويم الميلادي مع السنة الفلكية؛ مما يعني أن عدد أيام السنة الميلادية يصبح 366 يومًا، على غير العادة التي تكون فيها السنة 365 يومًا؛ لأن هذا هو الوقت التقريبي الذي تستغرقه الأرض في مدار الشمس.