تحذير بالمستوى الرابع.. خطر "نانمادول" يقترب من اليابان وأوامر بإجلاء 2.5 مليون شخص

رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، درجة التحذير من إعصار "نانمادول" القوي، إلى المستوى الرابع من بين خمسة مستويات تهديد محتملة؛ مما يعني التوصية بالإخلاء إلى مكان آمن، ما دام مثل هذا الإجراء لا يزال ممكنًا.
وأفادت قناة "NHK" بأنه صدرت أوامر لحوالى 2.5 مليون شخص في جنوب غرب اليابان بالإجلاء من منازلهم مع اقتراب الإعصار.
ويلي هذا التحذيرَ المستوى الخامسُ والأعلى، الذي يعني الحاجة إلى إنقاذ الحياة بسبب تهديد مباشر. وتم الإعلان عن هذا المستوى من الخطر لما يقرب من 68000 شخص يعيشون في مدينتيْ إيدزومي ونيسينو وموتي في محافظة كاغوشيما بجزيرة كيوشو.
ومساء أمس السبت ووفق "روسيا اليوم"، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا خاصًّا من خطر الرياح العاتية والأمواج العالية لمحافظة كاغوشيما، فيما يتعلق بمرور إعصار نانمادول.
ويقع الإعصار حاليًا في جنوب جزيرة كيوشو، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي. وتبلغ سرعة الرياح في مركزه 50 مترًا في الثانية.
ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من الساحل الجنوبي لجزيرة كيوشو ظهر اليوم الأحد، وبعد ذلك سيتغير اتجاهه نحو الشمال الشرقي باتجاه جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية. وحتى الآن تصل سرعة الرياح في محافظة كاغوشيما إلى 42 مترًا في الثانية. كما يحذّر الخبراء من أن ارتفاع الأمواج في البحر يمكن أن يصل إلى 14 مترًا.
ومن المتوقع أن تهطل في كيوشو -في غضون 24 ساعة- أمطار تصل إلى 600 ملم. ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية من خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.
وفي هذا الصدد تم إلغاء 510 رحلات جوية في مناطق الإعصار، وتوقفت حركة العبّارات بين الجزر، وحركة القطارات فائقة السرعة في بعض المناطق. وقد بقي أكثر من 22 ألف منزل في منطقة الإعصار دون كهرباء.