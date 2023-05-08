مفاجأة عند فتح قبرها.. لماذا استخرج أردني وثيقة وفاة لابنته الحية وأقام لها جنازة وعزاء؟

وحسب صحيفة "الرأي" الأردنية، تتلخص أحداث القضية في أن المتهم الذي يعمل موظفًا في أحد المستشفيات الخاصة، أعلن وفاة ابنته العشرينية، وجهّز كل ما يتعلق بدفنها، الذي تم وفق الأصول، وبحضور جمع من الأقارب والأصدقاء.. تَبِعَ ذلك إقامة مراسم العزاء لثلاثة أيام، وبعد الانتهاء تَوجه لأحد المستشفيات الحكومية، وقام باستخراج شهادة وفاة مزورة لها.