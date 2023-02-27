الأشد والأقسى منذ عقود.. عواصف كاليفورنيا تؤثر على السكان والطرقات

الانهيارات الأرضية أيضًا من الممكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة، وهو ما حدث في انهيار ضفة نهر؛ مما تسبب في سقوط مركبات وأشجار، وقد يتكرر في مناطق أخرى.