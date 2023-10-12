حريق وانفجار خزان وقود.. فيديو يكشف السيارة التي تسببت باشتعال النيران بمطار لوتون اللندني

وقالت المرأة: "عندما رأينا الحريق لأول مرة حاولنا إخماده.. ونزلنا إلى الطابق السفلي للعثور على طفاية حريق، وعندما عدنا كان خزان الوقود قد انفجر بالفعل ولم يكن بوسعنا فعل أي شيء".