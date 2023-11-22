مذكرًا بصفقة "شاليط- السنوار".. إيتمار بن غفير يحذّر من "خطأ كبير جدًّا ترتكبه إسرائيل"

وحسب موقع "الحرة"، كان "بن غفير" يشير إلى الصفقة التي تم بموجبها إطلاق سراح الجندي، غلعاد شاليط، في 2011، مقابل إطلاق سراح 1027 سجينًا فلسطينيًّا، من بينهم قائد حماس الحالي، يحيى السنوار، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لهجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في "إسرائيل".