مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة.. 3 إرشادات يوجِّهها "متحدث الصحة" للحجاج

مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة.. 3 إرشادات يوجِّهها "متحدث الصحة" للحجاج
يتزامن الحج هذا العام مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ الأمر الذي يمثل إرهاقًا كبيرًا للحجيج، ولاسيما مع توالي المناسك والشعائر اليومية.
وعبر حسابه على منصة "إكس" حث المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، حجاج بيت الله الحرام على اتباع مجموعة من الإرشادات؛ حتى لا يتعرضوا للإرهاق والإجهاد الحراري.
وكتب "العبدالعالي": "الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام؛ لذا نشدد على الحجاج بأهمية الالتزام بالإرشادات الصحية، خاصة حمل المظلة لتجنب أشعة الشمس - شرب الماء بكميات كافية - الراحة بين المناسك؛ لحماية الجسم من الإرهاق والإجهاد الحراري".
ويُعرِّف موقع وزارة الصحة السعودية الإجهاد الحراري بأنه يحدث عندما تزداد حرارة الجسم بصورة بالغة بسبب الطقس الحار؛ إذ يشعر المصاب بالتعب والضعف، والدوار، والصداع، أو زيادة وسرعة في ضربات القلب، وقد يحدث له الجفاف، ونقص كمية البول بعد التعرض للحرارة المرتفعة.
وتشمل أعراضه: التعرق الكثيف، برودة وشحوب في لون الجلد، الغثيان أو القيء، تشنج عضلات، إضافة إلى الشعور بالتعب أو الضعف، والدوخة أو الإغماء، والصداع، وضعف النبض.
ولفتت "الصحة" إلى ضرورة تقديم الإسعافات الأولية للمصاب؛ وذلك بتحريكه إلى مكان بارد، وتخفيف الملابس من على جسمه، ووضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبط، علاوة على رش الجسم بالماء، وتشجيع المصاب على شرب الماء البارد.
وقد تتطلب الحالة التدخل الطبي في حالات القيء، أو سوء الأعراض، أو استمرار الأعراض لأكثر من ساعة.