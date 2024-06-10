مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة.. 3 إرشادات يوجِّهها "متحدث الصحة" للحجاج

ولفتت "الصحة" إلى ضرورة تقديم الإسعافات الأولية للمصاب؛ وذلك بتحريكه إلى مكان بارد، وتخفيف الملابس من على جسمه، ووضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبط، علاوة على رش الجسم بالماء، وتشجيع المصاب على شرب الماء البارد.