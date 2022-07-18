رحلة لحفل زفاف تنتهي بمأساة: مصرع 20 شخصًا بانقلاب مركب في باكستان

لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا، معظمهم من النساء، حتفهم وفقد نحو 30 آخرين بعد انقلاب مركب كان يقلهم في نهر السند، وسط باكستان، وفقًا لسبوتنيك .
وتفصيلاً، ذكر مسؤولون باكستانيون أن المركب كان يقل ما يزيد على 100 شخص، وكانوا في طريقهم لحضوره حفل زفاف اليوم الاثنين، قبل أن ينقلب في النهر بمنطقة صادق لآباد وسط باكستان، بحسب ما نقله موقع إذاعة "مونت كارلو" الدولية.
وجاء في بيان للحكومة الباكستانية أن المركب كان مكتظًا بالركاب معظمهم من النساء والأطفال عندما انقلب، لافتًا إلى أن الغواصين أنقذوا نحو 90 شخصًا.
وقال المسؤول في الحكومة المحلية أسلم تسليم لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية "انتشلنا 20 جثة حتى الآن" معظمها من النساء، وأضاف أن هناك نحو 30 شخصًا ما زالوا مفقودين.