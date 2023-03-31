بعد دفنها حية.. شاهد إنقاذ امرأة من داخل قبر في البرازيل

أفادت مصادر رسمية برازيلية أنه تم إنقاذ امرأة، 36 عامًا، من داخل مقبرة، بعدما تم اختطافها ودفنها حية في مقابر مدينة فيسكوندى دى ريو برانكو بولاية ميناس جيرايس.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن مجموعة من العاملين في القبور أبلغت السلطات البرازيلية، بعد أن لاحظوا وجود آثار من الدماء حول أحد القبور كان مغطى بأسمنت غير جاف، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وأزالوا الأسمنت سمعوا صرخات امرأة تطلب "النجدة"، وعندما فتحوا المقبرة، وجدوا امرأة مصابة بجروح في الرأس وعدة جروح في جسدها.
وحسب الصحيفة، قامت السلطات بالاتصال بالخدمات الطبية الطارئة وتم نقل المرأة - التي لم يُكشف اسمها - إلى مستشفى لتلقي العلاج.
وبحسب المعلومات فإن المرأة التي تم العثور عليها داخل القبر لها تاريخ في السرقة وتجارة المخدرات، وأعلنت أنها كانت في المنزل برفقة زوجها، عندما اقتحم "شخصان مقنعان" منزلهما وقام باختطافها.
وقالت الشرطة العسكرية في ميناس جيرايس في البيان: "منذ تلك اللحظة، لم تتذكر المرأة أي شيء آخر حتى استيقظت في القبر"، مشيرة إلى أنه تم تحديد اثنين من المشتبه بهم من مرتكبي الحادث، رغم أنه لم يتم الوصول إليهما حتى الآن ولكن التحقيقات لا تزال مستمرة.