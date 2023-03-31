بعد دفنها حية.. شاهد إنقاذ امرأة من داخل قبر في البرازيل

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن مجموعة من العاملين في القبور أبلغت السلطات البرازيلية، بعد أن لاحظوا وجود آثار من الدماء حول أحد القبور كان مغطى بأسمنت غير جاف، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وأزالوا الأسمنت سمعوا صرخات امرأة تطلب "النجدة"، وعندما فتحوا المقبرة، وجدوا امرأة مصابة بجروح في الرأس وعدة جروح في جسدها.