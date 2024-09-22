الأردن.. إحباط محاولتَيْ تهريب مخدرات بمسيرات جوية والأمن يعتقل 19 متورطًا

أفاد مصدر مسؤول بالجيش الأردني، بأنه تم اليوم الأحد، إحباط محاولتين لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين في المنطقة الجنوبية من البلاد.
وذكر المصدر، وفق وكالة بترا الرسمية، أنه تم إسقاط المسيرتين الجويتين داخل الأراضي الأردنية، وتبيّن أنهما تحملان موادَّ مخدرة.
من جانبه قال ناطق باسم مديرية الأمن العام: إن عناصر مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع سبع قضايا نوعية تتعلق بالمخدرات في عدد من محافظات المملكة.
وأشار إلى أنه تم بفضل هذه الجهود القبض في محافظة المفرق على أربعة أشخاص من تجار المخدرات ومروجيها، وضبط بحوزتهم على 20 ألف حبة مخدرة. وفي قضية ثانية في محافظة المفرق تمت مداهمة شخصين من تجار المخدرات بعد التأكد من حيازتهما لكميات كبيرة من المواد المخدرة؛ حيث جرى إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما 21 كف حشيش و5000 حبة مخدرة.
وخلال حملة أمنية في محافظة المفرق تمكّن رجال الأمن من القبض على 5 أشخاص من بين الملاحقين بتهم تتعلق بالمخدرات.
كما نفذت حملة أمنية خاصة في مناطق شرق العاصمة عمان، تم خلالها القبض على خمسة أشخاص وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.