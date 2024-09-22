الأردن.. إحباط محاولتَيْ تهريب مخدرات بمسيرات جوية والأمن يعتقل 19 متورطًا

وأشار إلى أنه تم بفضل هذه الجهود القبض في محافظة المفرق على أربعة أشخاص من تجار المخدرات ومروجيها، وضبط بحوزتهم على 20 ألف حبة مخدرة. وفي قضية ثانية في محافظة المفرق تمت مداهمة شخصين من تجار المخدرات بعد التأكد من حيازتهما لكميات كبيرة من المواد المخدرة؛ حيث جرى إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما 21 كف حشيش و5000 حبة مخدرة.