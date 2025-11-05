ثورة تكنولوجية.. طلاء للسقف يبرّد المباني ويولّد ماءً عذباً ليلاً

وأظهرت تجربة ميدانية استمرت ستة أشهر بسقف مركز سيدني للعلوم النانوية أن الطلاء جمع الندى في أكثر من 32% من أيام السنة، ويمكن أن ينتج حتى 390 مل/م² يومياً، بما يصل إلى 4.7 لترات لسقف 12 م².