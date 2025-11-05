ثورة تكنولوجية.. طلاء للسقف يبرّد المباني ويولّد ماءً عذباً ليلاً

تمكّن باحثون من تطوير طلاء سقفي يعكس 97% من أشعة الشمس ويخفض حرارة المباني بنحو 6 درجات مئوية مقارنة بالهواء الخارجي، ويولّد ليلاً تدفقاً من الماء العذب عبر تكاثف بخار الماء على سطحه دون استهلاك للطاقة.
ويرتكز الابتكار على بوليمر PVDF-HFP وبنية مسامية تبعثر الضوء بلا وهج وتحافظ على الأداء تحت الأشعة فوق البنفسجية.
وأظهرت تجربة ميدانية استمرت ستة أشهر بسقف مركز سيدني للعلوم النانوية أن الطلاء جمع الندى في أكثر من 32% من أيام السنة، ويمكن أن ينتج حتى 390 مل/م² يومياً، بما يصل إلى 4.7 لترات لسقف 12 م².
وأكدت الشركة المطورة أن المياه مناسبة للاستخدام المنزلي والري وأنظمة الرش وحتى تطبيقات الهيدروجين، مع العمل على صيغة مائية قابلة للدهان أو الرش لتوسيع الاعتماد.
جاء ذلك بحسب تقرير نشره موقع “New Atlas” نقلاً عن جامعة سيدني وشركة “Dewpoint Innovations”.