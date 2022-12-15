أرقام رسمية.. هذه الدولة الخليجية هي الأكثر إنفاقًا على السياحة العلاجية في تايلاند

بلغ حجم إنفاق السياح الذين قصدوا مملكة تايلاند العام الماضي للعلاج في 30 مستشفى، 11.9 مليار بات تايلاندي (نحو 344 مليون دولار) بزيادة تصل إلى %47 مقارنة بالعام الماضي، وفق دراسة أجراها البنك المركزي التايلاندي بالتعاون مع وزارة الصحة.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن المدير العام لدائرة دعم الخدمات الصحية الدكتور سورا وايسيتساك قوله: إن غالبية المرضى من الكويت، متبوعين بمواطني كمبوديا، وميانمار، ثم اليابان، والصين، وغالبيتهم يعانون أمراضًا على مستوى العظام والمفاصل والقلب والأوعية الدموية والأسنان والجهاز الهضمي.
وبحسب الدراسة التي أشارت لها صحيفة "القبس" الكويتية اليوم، فإن أكثر العلاجات الخمسة التي حققت أكبر قدر من الإيرادات للمستشفيات هي مشكلات القلب والشرايين، والاضطرابات الاستقلابية، والسرطان، والعظام والمفاصل، والجهاز العصبي.
ووفق بنك تايلاند، فإن متوسط إنفاق السياح على العلاج بلغ العام الماضي 35 ألف بات أي نحو 1010 دولارات.
ولفتت الصحيفة التايلاندية إلى أن هذه النتائج هي ثمار مفهوم "الصحة من أجل الثروة" الذي أطلقته وزارة الصحة التايلاندية؛ بهدف تعزيز القوة الاقتصادية للبلاد من خلال ترقية السياحة العلاجية.
ووفق جمعية السياحة العلاجية، فإن تايلاند احتلت العام الماضي المرتبة الخامسة عالميًا في قائمة أكثر وجهات السياحة العلاجية رواجًا في العالم.
وتشمل العوامل التي تجعل من تايلاند وجهة شهيرة للسياح، المستويات العالية للرعاية الطبية وجودة العلاج والرسوم المعقولة وتكلفة المعيشة التي تعد أقل، مقارنة بوجهات أخرى بالنسبة للأفراد الذين يضطرون للإقامة هناك لفترة طويلة أثناء التعافي.
وأظهرت دراسة أجراها ديوان السياحة التايلاندي في شهري يوليو وأغسطس حول الأنشطة المفضلة للزوار أثناء وجودهم في المملكة، أن النشاط المفضل كان تناول الطعام التايلندي.