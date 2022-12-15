أرقام رسمية.. هذه الدولة الخليجية هي الأكثر إنفاقًا على السياحة العلاجية في تايلاند

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن المدير العام لدائرة دعم الخدمات الصحية الدكتور سورا وايسيتساك قوله: إن غالبية المرضى من الكويت، متبوعين بمواطني كمبوديا، وميانمار، ثم اليابان، والصين، وغالبيتهم يعانون أمراضًا على مستوى العظام والمفاصل والقلب والأوعية الدموية والأسنان والجهاز الهضمي.