قائمة بأبرز الشركات والخدمات التي تأثّرت بأكبر عطل عالمي في تاريخ الاتصالات

وذكرت اللجنة أن العطل تسبّب في تعطيل منظومة الاعتمادات؛ ما أدّى لسحب عدد من البطاقات الخاصة بالمشاركين، وعرقل وصول عدد من الرياضيين؛ ما دفع اللجنة لتفعيل خطط طوارئ لضمان استمرار تنظيم البطولة.