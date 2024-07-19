قائمة بأبرز الشركات والخدمات التي تأثّرت بأكبر عطل عالمي في تاريخ الاتصالات

تأثرت شركات وخدمات عديدة حول العالم، بما في ذلك شركات طيران ووسائل إعلام ومؤسسات مختلفة، بأكبر عطل عالمي في تاريخ الاتصالات.
ونقدم في التقرير التالي قائمة بأبرز الشركات والخدمات المتأثرة بهذا العطل.
أعلنت الشركةُ الأمريكية تأثرَ خدماتها بهذا العطل، برسالة حملت عنوان "تدهور الخدمة"، مشيرة إلى أن المستخدمين "قد لا يتمكنون من الوصول إلى تطبيقات مختلفة وخدمات مايكروسوفت 365".
أعلنت مطاراتٌ عدة حول العالم تأثرَ خدماتها بهذا العطل؛ أبرزها مطارات زيورخ وبرلين وأمستردام، وجميع المطارات الإسبانية، وعدة شركات طيران أمريكية مثل "دلتا" و"يونايتد" و"أمريكان آيرلاينز"، بالإضافة لشركات طيران عالمية مثل "آير فرانس" و"راين آير" الأيرلندية، و3 شركات طيران هندية أخرى.
كما تأثرت شركات طيران عربية أيضًا؛ حيث أعلنت الخطوطُ الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة ومطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت ومطار دبي الدولي تأثُّرَهم بالعطل.
أشارت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية إلى أن العطل عرقل "العمليات المعلوماتية" الخاصة بتنظيم الألعاب.
وذكرت اللجنة أن العطل تسبّب في تعطيل منظومة الاعتمادات؛ ما أدّى لسحب عدد من البطاقات الخاصة بالمشاركين، وعرقل وصول عدد من الرياضيين؛ ما دفع اللجنة لتفعيل خطط طوارئ لضمان استمرار تنظيم البطولة.