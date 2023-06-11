بعد تشريح "قرش السائح الروسي".. فيديو: خبير يكشف 3 حالات تهاجم فيها "أنثى القرش" الإنسان

ونشرت القنصلية الروسية في مدينة الغردقة، بيانًا عبر حسابها على تيليغرام، قالت فيه إن شابًّا روسيًّا اسمه فلاديمير بوبوف، من مواليد عام 1999، لقي مصرعه بعد هجوم قرش في منطقة "دريم بيتش" في حوالى الساعة الثالثة، بعد ظهر الخميس.