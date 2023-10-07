مصر تدخل دائرة الخطر.. في قائمة أكثر 20 دولة مهدّدة بهذه الكارثة الطبيعية

وبسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب الناتج عن الاحتباس الحراري، يذوب الجليد في المناطق القطبية، وتدخل هذه المياه الذائبة إلى المحيطات؛ ما يؤدي تدريجيًّا إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وحدوث فيضانات شديدة.