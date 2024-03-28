بعد حظر المواقع المخلة.. دولة عربية تتجه لحجب تطبيق "تيك توك"

يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في 14 مارس الجاري، قرارًا بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني، التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء.