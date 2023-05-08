فيما يشبه المعجزة.. "ساعة آبل" تسهم في إنقاذ صاحبتها من الموت

وروى نجل السيدةِ الواقعةَ؛ مشيرًا إلى أن والدته انهارت فجأة أثناء تواجدها في أحد الفنادق خلال قيامها برحلة عمل؛ ليسارع أصدقاؤها بالاتصال بخدمات الطوارئ والإسعاف؛ إلا أنهم صُدِموا عندما كانت الإجابة أن سيارة الإسعاف في طريقها إلى الفندق أصلًا.