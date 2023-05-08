فيما يشبه المعجزة.. "ساعة آبل" تسهم في إنقاذ صاحبتها من الموت
في حالة إنقاذ أشبه بالمعجزة، نجحت ساعة آبل التي ترتديها سيدة، في الحفاظ على حياتها بعد سقوطها أرضًا، واتصلت بخدمات الطوارئ فورًا للمساعدة.
وروى نجل السيدةِ الواقعةَ؛ مشيرًا إلى أن والدته انهارت فجأة أثناء تواجدها في أحد الفنادق خلال قيامها برحلة عمل؛ ليسارع أصدقاؤها بالاتصال بخدمات الطوارئ والإسعاف؛ إلا أنهم صُدِموا عندما كانت الإجابة أن سيارة الإسعاف في طريقها إلى الفندق أصلًا.
وعند وصول المريضة للمستشفى تَبَين إصابة شريان في قلبها بإصابة بليغة؛ مما اضطر الفريق الطبي لإجراء عدة عمليات جراحية نُقِلت على إثرها السيدة إلى غرفة العناية الفائقة؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
وتَبين في وقت لاحق أن ساعة آبل اتصلت بخدمات الطوارئ من خلال خاصية متعلقة بتنبيهات السقوط.
وإذا اكتشفت ساعة آبل سقوطًا عنيفًا لم يتبعه أي حركة لمدة دقيقة تقريبًا؛ فسوف تنكز معصمك وتصدر صوتًا للتنبيه، ثم تحاول الاتصال بخدمات الطوارئ.