مع اندلاع الصراعات.. نجاح مسيرة السلام السنوية الحادية عشرة في 50 دولة
مع اندلاع الصراعات في جميع أنحاء العالم، مما يهدد الأمن والتعايش العالميين، ينبثق أمل السلام من المواطنين. في مايو 2024 تكاتف المواطنون في جميع القارات للاحتفال السنوي الحادي عشر لـ HWPL لإعلان السلام العالمي ومسيرة السلام، الذي تنظمه منظمة غير حكومية تابعة للأمم المتحدة هي "الثقافة السماوية، السلام العالمي، وإحياء النور (HWPL)"، وهي منظمة تُعنى بالسلام ووقف الحروب.
ويهدف هذا الحدث الذي يحمل عنوان "التواصل من أجل المواطنة العالمية للمصالحة والتسامح" إلى تنمية ومشاركة ثقافة السلام العالمية.
بدأ الحدث الرئيسي يوم 25 مايو عند بوابة السلام في حديقة سيول الأولمبية برعاية وزارة شؤون الوطنيين والمحاربين القدامى في كوريا الجنوبية. وفي نحو 50 دولة، تستكمل مسيرات السلام بأنشطة متنوعة لبناء السلام. تشمل الأحداث العالمية جولات مشي تاريخية تعكس الطابع الفريد لكل دولة، إلى جانب عروض السلام وعروض الفيديو ومعارض الصور ورسومات الملصقات والأنشطة الرياضية والبازارات وفرص التطوع. وتؤكد مراسم غرس الأشجار ومبادرات "العناق الحر" على روح الوحدة والرفاهية البيئية.
يحتفل هذا الحدث السنوي بإعلان السلام العالمي لعام 2013 عند بوابة السلام في حديقة سيول الأولمبية مع 30 ألف شاب عالمي يدعون إلى السلام. ويحدد هذا الإعلان أدوار الأفراد من جميع مناحي الحياة في تحقيق السلام، ويحث على بذل جهد عالمي موحد.
وفي الاحتفال السنوي العاشر العام الماضي، قال رئيس المنظمة لي مان هي: "منذ أن تعهدنا بالعمل معاً من أجل السلام العالمي قبل 10 سنوات، كنا ندعو إلى السلام في جميع أنحاء العالم. لقد دعونا إلى ضرورة تدريس السلام في المنزل وفي جميع أنحاء العالم، وأن يصبح الجميع رسل سلام". كما أكد: "على الجميع أن يكونوا واحداً تحت عنوان السلام وأن يعملوا معاً لخلق عالم جيد وجعله إرثاً للأجيال القادمة. وهذا ما يتعين علينا القيام به في هذا العصر الذي نعيش فيه".
في هذا اليوم، تم إنشاء العديد من الأكشاك، بما في ذلك كشك تجربة الحرب حيث يمكن للحاضرين الحصول على نظرة مباشرة إلى حقائق الحرب، ومعرض للصور يعرض الأفراد المكرسين للسلام، وكابينة معلومات قدمت الوضع الحالي في زامبيا وأنشطة HWPL في المنطقة.
وفي زامبيا، يواجه الشباب، الذين يمثلون ثلث إجمالي السكان، العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية مثل نقص التعليم والبطالة وصعوبة العثور على وظائف. بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير المخدرات العالمي لعام 2023 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى أن تعاطي المخدرات في زامبيا آخذ في الارتفاع.
كقرار، تقوم HWPL بتنفيذ تعليم السلام في 14 مدرسة مع مجموعات الشباب في زامبيا. في يوم 30 من هذا الشهر، سيبدأ مشروع تراث السلام 1 - كانياما، وهو مشروع تغيير مجتمعي يركز على تعليم السلام.
ينظم فرع زامبيا لـ IPYG ورش عمل للسلام لتمكين الشباب (YEPW) لمعالجة مختلف القضايا التي يواجهها الشباب. خلال ورش العمل هذه، سلط قادة الشباب الزامبي الضوء على الافتقار إلى البنية التحتية للفصول الدراسية عبر الإنترنت بسبب ضعف التواصل وكيف يؤدي ذلك إلى مشاكل اجتماعية مثل إدمان المخدرات والبطالة والزواج المبكر. واستجابة لذلك، أطلقت IPYG، بالتعاون مع المجتمع المدني، فصول السلام لتمكين الشباب (YEPC) في زامبيا لتوفير التدريب في مجال الأبوة والأمومة، وقابلية توظيف الشباب، والرعاية الصحية الذاتية، والمساواة بين الجنسين، وقد وصلت بالفعل إلى أكثر من 600 فرد. وتضمن الحدث صوراً وشهادات من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الزامبيين الذين أكملوا برنامج YEPC.