مع اندلاع الصراعات.. نجاح مسيرة السلام السنوية الحادية عشرة في 50 دولة

وفي الاحتفال السنوي العاشر العام الماضي، قال رئيس المنظمة لي مان هي: "منذ أن تعهدنا بالعمل معاً من أجل السلام العالمي قبل 10 سنوات، كنا ندعو إلى السلام في جميع أنحاء العالم. لقد دعونا إلى ضرورة تدريس السلام في المنزل وفي جميع أنحاء العالم، وأن يصبح الجميع رسل سلام". كما أكد: "على الجميع أن يكونوا واحداً تحت عنوان السلام وأن يعملوا معاً لخلق عالم جيد وجعله إرثاً للأجيال القادمة. وهذا ما يتعين علينا القيام به في هذا العصر الذي نعيش فيه".