الصحة الأوكرانية تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد

وأشار كوزين إلى أن "حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقًا يمكن أن يصابوا بالمرض، على الرغم من أن المناعة المكتسبة بعد التطعيم تقلل من خطر حدوث مضاعفات أثناء المرض"، وفقًا لروسيا اليوم.