الصحة الأوكرانية تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد

أعلن نائب وزير الصحة في أوكرانيا وكبير أطباء الصحة في الدولة إيغور كوزين أمس الاثنين، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد.
وفي التفاصيل، قال الوزير في بيان عبر موقع وزارة الصحة: "في يوليو 2024، تم تسجيل الحالات الأولى لمتحور فرعي جديد من فيروس كورونا SARS-CoV-2 يسمى FLiRT في البلاد".
وأوضح الوزير الأوكراني أنه تم اكتشاف ثلاث حالات من النوع المتحور لفيروس كورونا FLiRT الأسبوع الماضي: حالتين في كييف، وواحدة في منطقة ايفانو فرانكيفسك.
وأشار كوزين إلى أن "حتى الأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقًا يمكن أن يصابوا بالمرض، على الرغم من أن المناعة المكتسبة بعد التطعيم تقلل من خطر حدوث مضاعفات أثناء المرض"، وفقًا لروسيا اليوم.
وقالت الوزارة إلى أن السلالة الجديدة ليس لها تقييم محدد للمخاطر، لكن منظمة الصحة العالمية ترى أنها بحاجة إلى مراقبة على مستوى كل دولة.
وفي المجمل، ابتداءً من أغسطس 2024، كانت هناك 10 سلالات من فيروس SARS-CoV-2 منتشرة في أوكرانيا، وكانت متحورات فرعية مختلفة عن متحور "أوميكرون" Omicron.
وفي نهاية شهر يوليو 2024، أبلغت سلطات كييف عن زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد" بنحو 4.5 مرات مقارنة بشهر يونيو من العام ذاته.