أزمة البصل تضرب الأسواق العالمية.. ارتفاعٌ صاروخي ونقصٌ في المعروض

وتمّ رصد أسعارٍ مرتفعة للبصل في عديدٍ من الأسواق العالمية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك الحظر الممتد على صادرات البصل من البلدان المصدّرة التقليدية، مثل الهند ومصر، إضافة إلى انخفاض الإنتاج في معظم دول أوروبا، وتأثير هجمات البحر الأحمر التي أثرت في الشحنات القادمة من الصين إلى الخليج وأوروبا.