حفرة باتاجايكا في سيبيريا.. دراسة تكشف الخطر القادم من "بوابة الجحيم"

وقد تشكّلت حفرة باتاجايكا لأول مرة عندما بدأت التربة الصقيعية الذائبة داخل التندرا السيبيرية في إطلاق أطنان من غاز الميثان المتجمّد سابقًا، إلى الغلاف الجوي للأرض، وبدأت في الظهور في سبعينيات القرن الماضي.