إيلون ماسك: نتوقع بدء تجارب شرائح المخ على البشر خلال 6 أشهر

قال إيلون ماسك إن من المتوقع بدء التجارب على البشر باستخدام أداة لاسلكية تُطَورها شركته نيورالينك المتخصصة في صنع شرائح المخ في غضون ستة أشهر؛ مضيفًا أن أحد أوائل التطبيقات المستهدفة هو استعادة البصر.