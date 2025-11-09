شبح الجفاف يهدد مشهد وطهران.. وسدود إيران على وشك النضوب

تواجه إيران أزمة جفاف غير مسبوقة، تسببت في انخفاض حاد بمخزون المياه في عدد من السدود الرئيسية، وعلى رأسها تلك التي تغذي مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد، حيث تراجع المخزون إلى أقل من 3%، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، الأحد.
وذكرت وكالة "إسنا" نقلًا عن حسين إسماعيليان، المسؤول عن مؤسسة المياه في مشهد، أن مخزون السدود الأربعة التي تزود المدينة، التي يسكنها نحو 4 ملايين نسمة، انخفض إلى 40 مليون متر مكعب فقط، مقارنة بـ189 مليونًا في نفس الفترة من العام الماضي، فيما يستهلك السكان يوميًا قرابة 700 ألف متر مكعب من المياه.
وتقع مشهد، التي تُعد مدينة مقدسة، في منطقة قاحلة على بعد 900 كيلومتر من طهران، وتأتي أزمة المياه في ظل انقطاع المطر تمامًا عن 15 محافظة من أصل 31 خلال الخريف الحالي.
وفي العاصمة طهران، يبدو الوضع أكثر حرجًا، حيث جف أحد السدود الخمسة المغذية للمدينة بالكامل، بينما انخفض منسوب المياه في سد "أمير كبير" إلى 14 مليون متر مكعب فقط، بعدما كانت سعته قبل عام 86 مليونًا، وفقًا لما صرح به بهزاد بارسا، المدير العام لشركة مياه طهران، مشيرًا إلى تراجع هطول الأمطار بنسبة 100%.
وأعلنت السلطات السبت البدء بتقنين توزيع المياه ليلاً، في حين توقعت الأرصاد الجوية عدم هطول أمطار خلال الأيام العشرة المقبلة.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد حذر، الخميس، من أن سكان طهران – البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة – قد يضطرون لمغادرتها بحلول نهاية العام إذا استمرت الأزمة، دون تحديد كيفية تنفيذ ذلك.
يُذكر أن إيران، التي تعتمد على ذوبان الثلوج والأمطار الموسمية لتغذية سدودها، تعاني تغيّرات مناخية حادة، إذ أفادت وكالة "مهر" في أكتوبر الماضي أن 19 سدًا كبيرًا في البلاد جفّت بالكامل، أي ما يعادل 10% من إجمالي السعة التخزينية للسدود الإيرانية.