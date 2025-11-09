شبح الجفاف يهدد مشهد وطهران.. وسدود إيران على وشك النضوب

وفي العاصمة طهران، يبدو الوضع أكثر حرجًا، حيث جف أحد السدود الخمسة المغذية للمدينة بالكامل، بينما انخفض منسوب المياه في سد "أمير كبير" إلى 14 مليون متر مكعب فقط، بعدما كانت سعته قبل عام 86 مليونًا، وفقًا لما صرح به بهزاد بارسا، المدير العام لشركة مياه طهران، مشيرًا إلى تراجع هطول الأمطار بنسبة 100%.