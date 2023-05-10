علماء يُوَثقون ظهور الدلافين الوردية النادرة.. وتحذيرات للبشر

وحسب موقع "الحرة"، ذكرت "واشنطن بوست" أن العلماء، الذين كرسوا عقودًا للبحث عن هذه الدلافين، أحضروا فريقًا عند ملتقى نهري ميتا وأورينوكو بين كولومبيا وفنزويلا؛ لأخذ عينات من دم وأنسجة هذه الدلافين؛ في محاولة لمعرفة المزيد عنهم؛ بما في ذلك مستوى تهديد الذهب والمعادن الأخرى لحياة الإنسان في هذه المنطقة.