بالصور: اضطروا إلى أكل الحمير وطهي ورق الشجر.. مشاهد صادمة من غزة توثقها الكاميرا

ونقل بيان للفاو عن نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، بيث بيكدول، أن هناك مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع، وظروف تحاكي المجاعة في غزة، مضيفة: "نرى يوميًا عددًا متزايدًا من الأشخاص يقتربون من ظروف تحاكي المجاعة".