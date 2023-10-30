فيديو يشرح ما حدث.. مقتل وإصابة 63 شخصًا في حادث تصادم قطارين بالهند

وحسب موقع "يورو نيوز" الإخباري، قالت وزارة السكك الحديدية، في بيان: إن عربتين لأحد القطارين خرجتا عن مسارهما، وإن تحقيقًا أوليًّا خلُص إلى أن "خطأ بشريًّا" أدى إلى الاصطدام؛ فيما كان 90 راكبًا على متن العربتين المتضررتين من الحادث.