بعد تعطل العجلة الأمامية.. شاهد ما حدث لهذه الطائرة لحظة هبوطها اضطراريًّا

بعد تعطل العجلة الأمامية.. شاهد ما حدث لهذه الطائرة لحظة هبوطها اضطراريًّا
كشف فيديو مرعب، عن اللحظة التي اضطرت فيها طائرة شحن من طراز بوينغ 767، إلى الهبوط زحفًا على مقدمتها في مطار إسطنبول أمس الأربعاء، بعد تعطل جهاز الهبوط الأمامي عن العمل.
وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد وقع الحادث عند وصول طائرة شحن تابعة لشركة خطوط فيديكس الجوية إلى مطار إسطنبول قادمة من مطار شارل ديجول بباريس.
وقالت وزارة النقل التركية إن الطائرة من طراز بوينغ 767، أبلغت برج المراقبة الجوية في مطار إسطنبول بأن جهاز الهبوط الأمامي تعطل ولم يفتح جهاز الإطارات الأمامية، وهبطت للطوارئ بتوجيه من برج المراقبة.
والتقطت كاميرا المراقبة لحظة هبوط الطائرة، التي تحركت قليلًا على المدرج، قبل أن تهبط مقدمة الطائرة وتزحف على الأرض؛ حيث تطايرت شرارات اللهب وشوهد دخان يتصاعد منها، قبل أن تتوقف وتسرع سيارات الإطفاء لتغمرها رغوة مكافحة الحرائق.
فيما خرج الطيار من النافذة بعد هبوط الطائرة؛ حيث أعد له رجال الإطفاء سلمًا للهبوط، مع بقية طاقم الطائرة.
ولم تذكر وزارة النقل التركية سببًا لتعطل جهاز الهبوط، وقالت إن فِرَقها تُجري فحوصات في مكان الحادث في إطار التحقيق.