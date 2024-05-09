بعد تعطل العجلة الأمامية.. شاهد ما حدث لهذه الطائرة لحظة هبوطها اضطراريًّا

كشف فيديو مرعب، عن اللحظة التي اضطرت فيها طائرة شحن من طراز بوينغ 767، إلى الهبوط زحفًا على مقدمتها في مطار إسطنبول أمس الأربعاء، بعد تعطل جهاز الهبوط الأمامي عن العمل.