مع أنه لا يزال يصارع الموت.. نعش ذهبي للأسطورة "بيليه" استعدادًا للنهاية!

وقضى "بيليه" مسيرته الكروية في نادي سانتوس، بداية من عام 1956 حتى عام 1974، قبل أن ينتقل في عام 1975 لنادي نيويورك كوزموس الذي أنهى مسيرته فيه عام 1977.