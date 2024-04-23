7 دول إفريقية لديها أعلى معدلات رفض "تأشيرة شنغن" في 2024

كشف تقرير "هينلي آند بارتنرز" (Henley & Partners) المتخصصة في شؤون الإقامة والجنسيات، أن 3 من كل 10 متقدمين للحصول على تأشيرة شنغن في إفريقيا؛ يتم رفضهم؛ وهو ما يتناقض بشكل كبير مع المتوسط العالمي لنسبة الرفض البالغة 1%.
وتشكل الدول الإفريقية 70% من قائمة أعلى 10 دول بأعلى معدلات رفض تأشيرة شنغن، وفي الوقت الذي ارتفع فيه معدل الرفض عالميًّا من 5% إلى 17.5% في عام 2022، بلغ معدل الرفض في إفريقيا 30% خلال نفس الفترة.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق على منح السعوديين تأشيرة شنغن لمدة خمس سنوات عند أول طلب، وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن المفوضية الأوروبية اعتمدت يوم أمس الاثنين قرار منح التأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول التعاون الخليجي.
قائمة أكثر الجنسيات الإفريقية التي تعاني من أعلى معدلات رفض تأشيرة شنغن في 2024:
1. الجزائر
2. غينيا بيساو
3. نيجيريا
4. غانا
5. السنغال
6. غينيا
7. مالي