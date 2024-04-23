7 دول إفريقية لديها أعلى معدلات رفض "تأشيرة شنغن" في 2024

وتشكل الدول الإفريقية 70% من قائمة أعلى 10 دول بأعلى معدلات رفض تأشيرة شنغن، وفي الوقت الذي ارتفع فيه معدل الرفض عالميًّا من 5% إلى 17.5% في عام 2022، بلغ معدل الرفض في إفريقيا 30% خلال نفس الفترة.