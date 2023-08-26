بالفيديو.. أغرب ردّ فعل لرجل التفّ ثعبان ضخم على ساقه وعضّها
استيقظ مسنّ تايلاندي يبلغ من العمر 68 عامًا، على مفاجأة صادمة، حين شعر بألم حادّ في قدمه، ليجد ثعبانًا ضخمًا يلتفّ حول ساقه، وقد غرس أنيابه في كاحله، وهنا عضّ الرجل الثعبان دفاعًا عن النفس.
وحسب شبكة "فوكس نيوز": وقع الحادث عصر يوم 21 أغسطس الجاري، حين كان المسنّ التايلاندي سارايوث مالاكان، يقضي وقت قيلولته نائمًا بالمنزل، وفجأة شعر بألم حادّ في قدمه، وحين فتح عينيه لم يصدق ما يشاهد؛ حيث وجد مالاشان ثعبانًا ضخمًا ملفوفًا عليه من قدمه إلى ركبته وأسنان الثعبان مغروسة في لحم كاحله.
وحسب موقع "فيرال برس – Viral Press": كان الثعبان من نوع الثعبان الشبكي، وهو منتشر شائع في أنحاء جنوب شرق آسيا، ويُصنّف كواحد من أكبر الثعابين في العالم، وهو يأكل البشر والحيوانات الأليفة المنزلية والثعابين الأخرى.
وحسب الموقع: صرخ "ملاكان" طلبًا للمساعدة، ولكن لم يستجب له أحد، فحاول تحرير نفسه؛ مما تسبب في ضغط الثعبان بشكل أكبر، كان الرجل يشعر بالقلق من أنه قد يفقد ساقه، وقال: "شعرت في تلك اللحظة أنني سأموت".
في النهاية، ومع زيادة القبضة والألم، لم يجد "ملاكان" بدًّا، فقام بالإمساك بجزء من جسد الثعبان، وعضّه بكل قوة.
وتسبّبت العضة في تخفيف الثعبان لقبضته على ساق الرجل، وتمكّن بعدها "ملاكان" من الوصول إلى الأسفل والإمساك بالثعبان من رأسه، وبدأ يفكّه من على ساقه، حتى وصلت النجدة من مركز الشرطة القريب من منزله.
وحسب موقع "نيوز فلير – NewsFlare": يعتقد "ملاكان" أن الثعبان دخل منزله لمحاولة أكل الدجاج الذي يحتفظ به في غرفة بالجزء الخلفي من بيته.
ونقل "NewsFlare" عن الخبير التايلاندي تشاي سيهاران، المتطوع في مؤسسة راومكاتانيو لمواجهة الحوادث والكوارث؛ تحذيره للناس من محاولة التعامل مع الثعابين البرية بأنفسهم، خاصة إذا لم تكن لديهم الخبرة.
ويقول "سيهاران": "يمكن أن يكون الثعبان خطيرًا للغاية، سواء كان من الأنواع السامة أو غير السامة"، وأضاف: "وفي هذه الحالة كان الرجل محظوظًا وتمكّن من التعامل مع هذا الثعبان".