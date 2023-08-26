بالفيديو.. أغرب ردّ فعل لرجل التفّ ثعبان ضخم على ساقه وعضّها

وحسب شبكة "فوكس نيوز": وقع الحادث عصر يوم 21 أغسطس الجاري، حين كان المسنّ التايلاندي سارايوث مالاكان، يقضي وقت قيلولته نائمًا بالمنزل، وفجأة شعر بألم حادّ في قدمه، وحين فتح عينيه لم يصدق ما يشاهد؛ حيث وجد مالاشان ثعبانًا ضخمًا ملفوفًا عليه من قدمه إلى ركبته وأسنان الثعبان مغروسة في لحم كاحله.