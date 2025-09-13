زلزال بقوة 7,4 درجات يضرب قبالة سواحل الشرق الأقصى الروسي وتحذير من أمواج تسونامي

وأعلن مركز التحذير من أمواج المد العالية "تسونامي" في المحيط الهادئ أن هناك احتمالًا بتشكل أمواج "خطيرة" يصل ارتفاعها إلى متر واحد على بعض السواحل الروسية القريبة من مركز الزلزال.