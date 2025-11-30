بالفيديو.. كرة نار عملاقة لحظة انفجار مصنع لمعالجة النفايات في أستراليا
هز انفجار قوي مصنعا لمعالجة النفايات في سيدني أستراليا، ليلة السبت/ الأحد، واندلع حريق هائل شكل كرة نار عملاقة في المكان، ما أثار ذعر السكان، وأصيب اثنان من رجال الإطفاء أثناء مكافحتهم للحريق، الذي تم احتواؤه الآن، وفقا لهيئة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز.
ووفقاً لشبكة " ABC news "، قامت السلطات في سيدني بإخلاء 100 عقار سكني وتجاري حول المصنع تحسبا لامتداد الحريق.
وتمكن أكثر من 200 رجل إطفاء من احتواء حريق اندلع في مصنع لمعالجة النفايات ليلا في شمال سانت ماريز غرب سيدني.
وانفجرت كرة نارية ضخمة، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب إلى 150 مترا في سماء المنشأة.
وأصيب رجلا إطفاء بجروح طفيفة في أيديهما خلال عملية الإخماد، وفقا لبيان على موقع خدمة الإطفاء الإلكتروني.
كما انفجر خزان مواد كيماوية كبير، ما أدى إلى تناثر قطع خرسانية بحجم قبضة اليد على رجال الإطفاء.
يعد من أكبر الحرائق التي شهدتها المنطقة منذ سنوات.
يدرس المحققون الآن كيفية اندلاع الحريق. ويُعتقد أن المواد شديدة الاشتعال وأسطوانات الغاز المخزنة في المنشأة الكيميائية قد زادت من حدة الحريق.
وصرح جيريمي فيوتريل، مفوض FRNSW، بأن الوكالة تعمل مع مديري المنشأة لتحديد "ما قد يكون مُخزنًا بدقة" في الموقع.
وأكدت شركة Cleanaway تعاونها مع السلطات، مضيفةً: "ينصب تركيزنا الفوري على سلامة موظفينا وتأثير الحريق على المجتمع".
ومن المتوقع أن يبقى رجال الإطفاء، بدعم من الشرطة وطواقم الإسعاف، في موقع الحريق بينما تستمر التحقيقات.