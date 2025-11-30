بالفيديو.. كرة نار عملاقة لحظة انفجار مصنع لمعالجة النفايات في أستراليا

هز انفجار قوي مصنعا لمعالجة النفايات في سيدني أستراليا، ليلة السبت/ الأحد، واندلع حريق هائل شكل كرة نار عملاقة في المكان، ما أثار ذعر السكان، وأصيب اثنان من رجال الإطفاء أثناء مكافحتهم للحريق، الذي تم احتواؤه الآن، وفقا لهيئة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز.