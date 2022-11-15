مصر.. التحقيقات في وفاة الفنان الأردني طلفاح تكشف عن مفاجأة

تفاصيل ما حدث وفقًا لبيان النيابة:

كشفت التحقيقات أن شرطة النجدة تلقت بلاغًا من مشرف العقار الذي يسكنه المتوفى بأنه قد رآه من شرفة مسكنه ملقى على وجهه، فأبلغ النجدة التي بحضورها وأحد أقارب المتوفى تبين إصابته بغيبوبة وأنه ما زال على قيد الحياة، حيث أفاد قريبه بإصابته بمرض السكري، وأن أشقاءه حاولوا الاتصال به منذ فترة دون أن يجيبهم، ولم تتبين الشرطة آنذاك أي بعثرة بمحتويات مسكنه، وأفاد أصدقاؤه وأقاربه الذين حضروا بوجود كافة متعلقاته كاملة دون نقص، فاستدعيت سيارة الإسعاف ونقل للمستشفى.