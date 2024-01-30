إيلون ماسك يعلن عن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان

وكان أربعة مشرّعين قد طلبوا في أواخر نوفمبر من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التحقيق فيما إذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بشأن سلامة تقنيتها بعد أن أظهرت السجلات البيطرية مشكلات في عمليات زرع الشريحة في أدمغة القرود منها الشلل وتورم الدماغ.