"إيرين" يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة وتحذيرات من أمواج خطيرة تضرب سواحل أمريكا

واشتدت العاصفة بعد أن تحولت إلى إعصار من الفئة 4 مع سرعة رياح مستمرة تصل إلى 130 ميلًا في الساعة (215 كيلومترًا في الساعة) في وقت متأخر أمس، بينما ضربت نطاقاته الخارجية جزر "العذراء" و"بورتو ريكو"، وفقًا لمركز الأعاصير الوطني الأمريكي في ميامي.