"إيرين" يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة وتحذيرات من أمواج خطيرة تضرب سواحل أمريكا

ضرب إعصار "إيرين" بعد أن اشتدت قوته وزاد حجمه أجزاء من منطقة الكاريبي، ومن المتوقع أن يُحدث أمواجًا وتيارات خطيرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع.
واشتدت العاصفة بعد أن تحولت إلى إعصار من الفئة 4 مع سرعة رياح مستمرة تصل إلى 130 ميلًا في الساعة (215 كيلومترًا في الساعة) في وقت متأخر أمس، بينما ضربت نطاقاته الخارجية جزر "العذراء" و"بورتو ريكو"، وفقًا لمركز الأعاصير الوطني الأمريكي في ميامي.
ومن المتوقع أن يتسبب إعصار "إيرين" في عواصف استوائية إلى جزر "توركس"، و"كايكوس"، وسواحل جنوب شرق جزر "الباهاما"، خلال الليل (بالتوقيت المحلي) وحتى اليوم.