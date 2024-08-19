ليست للبيع.. كيف دخل رجل موسوعة غينيس بهواتف نوكيا؟

وحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، قال وينسيس بالاو فرنانديز المقيم في برشلونة إن حبه للهواتف بدأ عندما تلقى هاتف نوكيا 3210 باللون الرمادي كهدية عيد الميلاد في عام 1999، وفي عام 2008 بدأ في جمع هواتف نوكيا التي لم يكن قادراً على شرائها من قبل، وفي نهاية المطاف، اتجه إلى جمع ماركات أخرى من الهواتف، فجمع أكبر مجموعة من الهواتف المحمولة في العالم.