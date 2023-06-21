عمليات البحث عن الغوّاصة السياحية "تيتان" تتواصل

ورصدت الطائرة الكندية ما يشبه "أصوات قرع في المنطقة كل 30 دقيقة"، وفق التقارير، التي لم تؤكّد التوقيت الدقيق لذلك، إلا أنها بيّنت أنه تم نشر "سونار" إضافي بعد 4 ساعات، وما زال صوت القرع الذي لم يتأكّد سببه مسموعاً.