شاهد اعتداء عنيف على حكمة خلال مباراة.. نُقلت للمستشفى

بدوره أدان نادي غارمينسي تصرفات لاعبه، وأصدر بيانًا رسميًّا بهذا الخصوص أعرب فيه عن رفضه الشديد لهذا التصرف، وتضامنه مع الحكمة التي تعرضت للاعتداء، والاعتذار لها.