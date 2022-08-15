عمره 2000 سنة.. حتى الجبن الفرنسي التقليدي لم يَسلم من موجة الجفاف القاسية

ويُعد توقف إنتاج الجبن الشهير ضحية من ضحايا الجفاف الصيفي في فرنسا، فإحدى أهم القواعد الصارمة لإنتاجه؛ أن الأبقار يجب أن تتغذى على 75% على الأقل من عشب المراعي الجبلية؛ لكن درجات الحرارة الحارقة تسببت في تيبس وجفاف العشب؛ وهو ما أدى إلى يأس معظم المزارعين البالغ عددهم 76 مزارعًا وهم الذين يذهب حليبهم إلى إنتاج الساليرز.