مرصد إماراتي يُصوِّر المركبة الفضائية الأمريكية المحترقة في الغلاف الجوي بعد فشلها في الوصول للقمر

نجح مرصد الختم الفلكي في أبوظبي في تصوير المركبة الفضائية Peregrine Lander التي أطلقتها الولايات المتحدة يوم 08 يناير للهبوط على القمر، إلا أن خللاً تقنيًّا أصاب المركبة، ومنعها من إكمال طريقها للقمر؛ فقررت الشركة المالكة إعادتها للأرض إلا أنها احترقت في الغلاف الجوي عند عودتها.
وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن هذه المركبة كانت أول محاولة من الولايات المتحدة ترسلها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للهبوط على القمر بعد آخر محاولة ناجحة لها قبل 50 عامًا. وبلغت تكلفة المركبة 108 ملايين دولار.
وأرفق الفلكي "عودة" صورة، تُظهر المركبة كنقطة تتحرك بين النجوم، وهي تبعد عن الأرض الآن 303 آلاف كم، وتلمع بقدر 17.5.
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