مرصد إماراتي يُصوِّر المركبة الفضائية الأمريكية المحترقة في الغلاف الجوي بعد فشلها في الوصول للقمر

نجح مرصد الختم الفلكي في أبوظبي في تصوير المركبة الفضائية Peregrine Lander التي أطلقتها الولايات المتحدة يوم 08 يناير للهبوط على القمر، إلا أن خللاً تقنيًّا أصاب المركبة، ومنعها من إكمال طريقها للقمر؛ فقررت الشركة المالكة إعادتها للأرض إلا أنها احترقت في الغلاف الجوي عند عودتها.