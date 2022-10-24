نصف دقيقة من الرعب.. لحظة دهس حفار لامرأة في القاهرة

كشف شريط فيديو عن 35 ثانية من الرعب، حين دهس حفارٌ امرأةً أثناء سيرها بأحد الشوارع في مدينة السلام شرقي العاصمة المصرية، القاهرة.
وحسب موقع "مصراوي"، يُظهر الفيديو الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، السيدةَ أثناء سيرها في الشارع؛ حيث اصطدم بها اللودر من الخلف؛ مما أدى إلى سقوطها تحت عجلاته.
وأظهر الفيديو عدم انتباه السائق لاستغاثة السيدة بعدما صدمها بمقدمته، ثم أكمل المرور فوقها بإطاراته الضخمة وأكمل مساره.
وأسرع المارة لإغاثة المرأة، وقاموا بنقلها إلى المستشفى، ولم يفصح الموقع عن حالتها الصحية.