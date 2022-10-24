نصف دقيقة من الرعب.. لحظة دهس حفار لامرأة في القاهرة

وحسب موقع "مصراوي"، يُظهر الفيديو الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، السيدةَ أثناء سيرها في الشارع؛ حيث اصطدم بها اللودر من الخلف؛ مما أدى إلى سقوطها تحت عجلاته.