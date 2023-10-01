بالفيديو.. لحظة وقوع التفجير الانتحاري في أنقرة اليوم

كشف فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لحظة تفجير انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، يوم الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.