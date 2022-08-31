اليمن.. مسلح حوثي يقتل شقيقه الأصغر بعد عامين من قتله الأكبر

وتفصيلاً، قالت مصادر إعلامية يمنية، إن مسلحًا حوثيًا يُدعى "علي علي سيدبه"، أقدم على قتل شقيقه "محمد علي سيدبه"؛ وذلك بعد عامين من ارتكابه جريمة مماثلة، تمثلت بقتل شقيقه الأكبر "نشوان سيدبه"، في العام 2020.