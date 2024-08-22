قتلوا 122 شخصًا في حافلة ركاب.. تعرّف كيف حكم عليهم القضاء في المكسيك؟

ولم يتم تحديد جنسيات الضحايا الذين قُتلوا على طريق يسلكه عادة المهاجرون الذين يعبرون المكسيك في محاولتهم الوصول إلى الولايات المتحدة؛ لكن الشكاوى التي قُدمت في حينها أفادت بأن غالبية الضحايا كانوا ركابًا مكسيكيين يستقلون حافلات نقل عمومية، على عكس المهاجرين الذين يستخدمون في العادة وسائل نقل سرية.